أفادت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى. كما أشارت إلى دوي انفجارات عنيفة في محيط بلدة مجدل شمس في الجولان. وفي وقت سابق، دوّت صافرات الإنذار في شمال الجولان والجليل الأعلى، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى ودويّ انفجارات بمحيط مجدل شمس في الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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