الدفاع المدني: اخماد حريق في الطيري جراء سقوط أجزاء من صاروخ إسرائيلي

أفاد الدفاع المدني، في بيان، بأنه تصدت فرق الإطفاء في فوج إطفاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بتاريخ 07/11/2023 لحريق شب في بلدة الطيري جراء سقوط أجزاء من صاروخ صهيوني في البلدة، حيث اتى الحريق على مساحات واسعة من الاعشاب وأشجار السنديان".
وعملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق وتبريد المكان. واقتصرت الأضرار على الماديات.
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