شركة طيران الشرق الاوسط اعلنت تعديل جدول الرحلات الى بغداد

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان،" تعديل جدول رحلاتها من والى العاصمة العراقية بغداد لتصبح فقاً للجدول التالي: رقم الرحلة من الى الاقلاع الوصول الايام ME322 بيروت بغداد 11:30 14:00 كل نهار خميس اعتباراً من 9 تشرين الثاني 2023 ME323 بغداد بيروت 15:00 15:35 كل نهار خميس اعتباراً من 9 تشرين الثاني 2023 ME322 بيروت بغداد 10:00 12:30 نهار السبت بتاريخ 11/11/2023 ME323 بغداد بيروت 13:30 14:05 نهار السبت بتاريخ 11/11/2023 ME322 بيروت بغداد 10:00 12:30 كل نهار سبت وأحد اعتباراً من 12/11/2023 ME323 بغداد بيروت 13:30 14:05 كل نهار سبت وأحد اعتباراً من 12/11/2023 ME322 بيروت بغداد 11:00 13:30 كل نهار أربعاء اعتباراً من تاريخ 15/11/2023 ME323 بغداد بيروت 14:30 15:05 كل نهار أربعاء اعتباراً من تاريخ 15/11/2023".

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