ميقاتي بعد لقائه بري: حريصون على المؤسسة العسكرية وحتماً في التأني السلامة

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع في الجنوب على ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية وآخرها الجريمة التي استهدفت المدنيين والاطفال على طريق عيترون عيناتا والمسعفين في منطقة طيرحرفا اضافة الى المستجدات السياسبة وذلك خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

واكد ميقاتي ردا على سؤال حول ما الذي سوف يتم ابلاغه للموفد الاميركي آموس هوكشتاين ان :"المواقف واحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدم الذي يحصل، والضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها في الجنوب اللبناني وآخرها التعرض للمدنيين".

وحول تعيين جلسة للحكومة للتمديد لقائد الجيش، اجاب ميقاتي: "انا وبري حريصون كل الحرص على المؤسسة العسكرية وحتماً في التأني السلامة وفي العجلة الندامة"