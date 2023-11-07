ادّعت هيئة البث الإسرائيلية، أنّه "في ظل موجة معاداة السامية، بدأت الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية، التدرّب في الميادين من أجل الحصول على الأسلحة".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تتدرّب من أجل الحصول على الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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