وزير التجارة التركي: حجم التجارة مع إسرائيل انخفض بنسبة 50% منذ 7 تشرين الأول

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات، أنّ حجم التجارة مع إسرائيل انخفض بنسبة 50% منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ويأتي ذلك، مع مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة ورفض تل أبيب وقف إطلاق النار وإدخال الوقود للقطاع مع المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن استدعاء سفير تركيا في تل أبيب من أجل "التشاور في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار في غزة".

وكان قد أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية.

لكنه أشار إلى أنّ "تركيا لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل"، موضحًا أنّ "قطع العلاقات بشكل تامّ غير ممكن، خصوصًا في الدبلوماسية الدولية".