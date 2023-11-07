شكرا لقرائتكم خبر عن ستة قتلى بغارات على مدينة كيدال الاستراتيجية في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو- أ.ف.ب

قُتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أطفال الثلاثاء في غارات على مدينة كيدال الاستراتيجية، حسبما قال شهود وسكان اتهموا الجيش المالي بشن هذه الضربات. وقال عامل في مجال الصحة طلب عدم الكشف عن هويته: «وقعت عدة ضربات هذا الصباح. وسقط ستة قتلى بينهم ثلاثة أطفال». وأشارت شهادات أخرى إلى أن الحصيلة أعلى.

وتحدثت الشهادات عن غارات جوية دون مزيد من التفاصيل أو استخدام طائرات مسيرة، علماً بأن الجيش المالي يمتلك مسيرات.

وأفاد ألمو آغ محمد، المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف من الجماعات الانفصالية التي يهيمن عليها الطوارق، بسقوط 12 قتيلاً، بينهم أربعة أطفال، في ثلاث هجمات منفصلة.

واستهدفت ضربة على الأقل معسكراً كانت تتمركز فيه حتى وقت قريب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما). وتسيطر مجموعات متمردة على كيدال. وقد استأنفت هذه المجموعات، التي أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة في 2015، العمليات القتالية.

ومني الجيش بهزائم كبيرة في تلك المنطقة بين 2012 و2014.