شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلجيكا: هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة «غير مقبولة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: إن هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة غير متناسبة.

وأضاف للصحفيين، الاثنين، بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في بروكسل: «قصف مخيم للاجئين بزعم أنه يؤوي أحد قادة حركة حماس أمر غير متناسب تماماً. من غير المقبول أبداً قتل هذا العدد الكبير من المدنيين في محاولة لتصفية شخص واحد».

وأردف قائلاً: «يجب حماية المدنيين والمواقع المدنية، لكن بالطبع لا يجب أن تستخدمها حركة حماس كمأوى؛ لأن ذلك يعقد الأمور».

وذكر أن إسرائيل وحماس تتجاهلان القانون الإنساني الدولي يومياً.

وأضاف أنه يتعين على حركة حماس أيضاً تحرير الرهائن الأبرياء في أسرع وقت ممكن، لأن ذلك قد يكون جزءاً مهماً من وقف دوامة العنف.

وبلجيكا إحدى الدول التي تدعو إلى هدنة إنسانية في القتال الدائر بغزة، والذي بدأ قبل شهر بهجوم شنته حركة حماس، واجتاحوا خلاله بلدات إسرائيلية ما أسفر عن مقتل مدنيين، ثم ردت إسرائيل بمحاصرة القطاع وقصفه.