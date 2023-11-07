شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى عودة الهدوء في جنوب لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- أ ف ب

دعا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكستين، الثلاثاء، إلى عودة الهدوء إلى جنوب لبنان بعد شهر من التصعيد بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خصوصاً بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل غداة شن حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، التي تشن قصفاً مركزاً على غزة.

وقال هوكستين إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: «لا تريد الولايات المتحدة أن ترى النزاع في غزة يتصاعد ويتوسع إلى لبنان».

وأضاف في حديث مقتضب للصحفيين: «عودة الهدوء إلى الحدود الجنوبية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، ويفترض أن يكون أهم أولويات لبنان وإسرائيل على حد سواء».

وشدد هوكستين على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب تموز/يوليو 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل.

وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش و«اليونيفيل».