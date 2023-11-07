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التعليم تحدد موعد بدء العام الدراسي للمرحلة الأولى وتقلص عطلة نصف السنة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة بحسب وثيقة صادرة من الوزارة، اطلعت الخليج 365 عليها، فأنه "الحاقاً بكتابنا المتضمن التقويم الجامعي للسنة الدراسية2023/2024 حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتاريخ 6/11/2023 على اعتماد التقويم الجامعي المحدث للمراحل الدراسية كافة متضمناً المرحلة الدراسية الأولى".

واضافت أن "وزير التعليم حدد تاريخ 11/12 المصادف يوم الاحد المقبل، موعداً لبدء العام الدراسي للمرحلة الاولى في مختلف الجامعات العراقية".

ولفتت الوزارة الى أن "الوزير حدد عطلة نصف السنة لمدة اسبوع واحد تبدأ من تاريخ 17/2/2024 وتنتهي يوم 24/2/2024".

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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