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مدرب ريال مدريد يتخذ قراراً حاسماً بشأن بيلينغهام

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو"، فإن أنشيلوتي، قرر إراحة بيلينغهام من خوض مباراة سبورتينغ براغا المقررة يوم غد في أبطال أوروبا، على أن يتم به أساسيا أمام فالنسيا، السبت المقبل، في الجولة 13 من .

وكان بيلينغهام أصيب في الكتف خلال مباراة رايو فاليكانو، لكنه أكمل اللقاء حتى النهاية بوضع ضمادة.

ووفقا لصحيفة "آس"، كشفت الفحوصات، أن بيلينغهام يعاني من انزلاق كتفه الأيسر، وهي إصابة مؤلمة.

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