انت الان تتابع خبر هدية عيد ميلاد مميزة.. الريال يجدد عقد كامافينغا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق النادي مع إدواردو كامافينغا، على تمديد عقد اللاعب الفرنسي حتى 30 حزيران 2029".

وجاء الإعلان عن تجديد عقد إدوارد كامافينغا، قبل 3 أيام فقط من احتفال اللاعب الفرنسي الشاب بعيد ميلاده الحادي والعشرين.



انضم إلى صفوف الفريق الملكي صيف عام 2021، قادما من نادي رين الفرنسي، وبات من العناصر الأساسية في اختيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخاض إدوارد كامافينغا 114 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات وتوّج بـ6 ألقاب أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

