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هدية عيد ميلاد مميزة.. الريال يجدد عقد كامافينغا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال في بيان رسمي: "اتفق النادي مع إدواردو كامافينغا، على تمديد عقد اللاعب الفرنسي حتى 30 حزيران 2029".

وجاء الإعلان عن تجديد عقد إدوارد كامافينغا، قبل 3 أيام فقط من احتفال اللاعب الفرنسي الشاب بعيد ميلاده الحادي والعشرين.


انضم إلى صفوف الفريق الملكي صيف عام 2021، قادما من نادي رين الفرنسي، وبات من العناصر الأساسية في اختيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخاض إدوارد كامافينغا 114 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات وتوّج بـ6 ألقاب أبرزها ودوري أبطال أوروبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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