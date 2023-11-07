انت الان تتابع خبر المصريون يحتفلون بالإمام الحسين ثلاث مرات سنوياً.. هذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد مولد الإمام الحسين (ع) سبط رسول الله (ص) من أكبر الموالد المصرية، لكنه احتفال يقام في العام أكثر من مرة، فما سبب تكراره؟

يقول الشيخ طلعت مسلم، الداعية الإسلامي، إن "الاحتفال الحالي الذي يقام في الثلاثاء الأخير من شهر ربيع ثاني، هو الاحتفال بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين رضي الله عنه في مسجده الحالي بمدينة القاهرة".



ويوضح مسلم، أن "هذا الاحتفال احتفال خاص بالمصريين، فهو احتفال بقدوم رأس ريحانة رسول الله، الإمام الحسين، ليستقر بين أرضهم".

ويضيف مسلم، أن "هناك مناسبتين أخريين يتم إحياؤهما في مصر والبلدان الإسلامية الأخرى تتعلق بالإمام الحسين، الأولى تكون في 3 شعبان، وهي ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام في العام الرابع الهجري.

وأما المناسبة الأخيرة، فيقول مسلم "إنها ذكرى استشهاده، والتي حدثت في يوم عاشوراء عام 61هـ، حيث استشهد الإمام الحسين ورجاله في موقعة كربلاء الشهيرة أمام الجيش الأموي".

ويكشف مسلم أن "الطابع الإحيائي للمناسبات يختلف من دولة لدولة، ففي العراق تقام مجالس العزاء في ذكرى عاشوراء، ويكون هو الاحتفال الرئيسي بالإمام الحسين، أما في مصر فيكون الاحتفال الرئيسي بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين بمصر، ويغلب على الاحتفال الطابع الاحتفالي للتعبير عن فرحة المصريين بقدوم الإمام الحسين لمصر".

