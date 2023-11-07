أمريكا توجه تحذيرا للبنان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال هوكستين إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: "لا تريد الولايات المتحدة أن ترى النزاع في غزة يتصاعد ويتوسع إلى لبنان".

وأضاف في حديث مقتضب للصحفيين: "عودة الهدوء إلى الحدود الجنوبية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، ويفترض أن يكون أهم أولويات لبنان وإسرائيل على حد سواء".



وأسفر التصعيد عن مقتل 83 شخصا في الجانب اللبناني، بينهم عناصر من "حزب الله" ومدنيون.

وأحصى الجيش الإسرائيلي مقتل 6 عسكريين على الأقل ومدني.

وشدد هوكستين على "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب تموز 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل".

وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل.

وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.

