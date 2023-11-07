أبو الغيط: مشاهد القتل والرعب فـي غزة ستستمر فـي ذاكرة الأجيال لعقود قادمة

القاهرة ـ د ب أ: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنَّ الوضع في غزَّة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقِيَم العالمية على المحكِّ، مشيرًا إلى أنَّ مشاهد القتل والرعب في غزَّة ستستمر في ذاكرة الأجيال لعقود قادمة. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، فولكر تورك مفوض الأُمم المُتَّحدة السَّامي لحقوق الإنسان، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.

وقال المتحدث في بيان صحفي، إنَّ أبو الغيط أشار إلى «ما يحدُث من انتهاك كافَّة حقوق الفلسطينيين في غزَّة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدِّمتها الحقُّ الأسمى وهو الحقُّ في الحياة، فضلًا عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودُور العبادة ومُخيَّمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين».