استشهاد صحافـي فـي وكالة «وفا» الفلسطينية

غزة ـ أ ف ب: أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) استشهاد أحد صحافييها في قطاع غزَّة في غارة إسرائيلية. وقالت الوكالة إنَّ الصحافي محمد أبو حصيرة «ارتقى في قصف إسرائيلي استهدف منزله الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزَّة». وأوضحت الوكالة أنَّ أبو حصيرة استشهد و«42 من عائلته من بينهم أبناؤه وإخوانه».

وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في قطاع غزَّة إن الصحافي استشهد في قصف وقع مساء الاثنين لكن لم يتمكنوا من انتشال جثمانه من تحت الأنقاض إلَّا أمس الثلاثاء. من جانبها، قالت لجنة حماية الصحافيين ومقرُّها نيويورك إن 36 صحافيًّا وموظفًا في مجال الإعلام على الأقل استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزَّة.

من جهة أخرى، قالت الصحافية في قناة الميادين اللبنانية هناء محاميد إنَّها قدَّمت شكوى لدى شُرطة الاحتلال ضدَّ صحافي إسرائيلي «هدَّدها». وقالت محاميد إنَّها تعرضت لموقف «مرعب ومخيف» عندما لاحقها صحافي إسرائيلي في مكتب البريد في كفار سابا في وسط إسرائيل بعدما انتحل شخصية موظف في البريد واستدرجها إلى المكان.

وقالت هناء محاميد إنَّها ليست المرَّة الأولى التي يلاحق فيها هذا الصحافي الإسرائيلي صحافيين عربًا فهو «يريد ملاحقة كُلِّ الصحافيين العرب وترهيبهم».