المدفعية الروسية تدك مناطق تجمع القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

ليمانموسكو ـ د ب أ: قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، إنَّ جنود فرقة إطلاق صواريخ «جراد» في القطاع المركزي، قاموا بدكِّ مناطق تجمُّع القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في دونباس. وأضافت الوزارة، للصحفيين، «بعد الحصول على معلومات حول موقع العدوِّ من وحدات الاستطلاع، وصلت جنود فرقة الإطلاق إلى منطقة الاستخدام القتالي، وبعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات لنشر الآليَّة القتالية من وضع المسير إلى الوضع القتالي، قام الفنيون بتوجيه الآليَّة نحو الهدف واستخدام قذائف الصواريخ من عيار 122 ملم، لتدمير أهداف العدوِّ على بعد نحو 10 كيلومترات.»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وبعد الإطلاق، عادت فرقة «جراد» لإعادة التسلح، ولم يستغرق ذلك أكثر من عشر دقائق، بحسب قائد الفرقة. وبحسب البيانات، فقد تم تدمير الأهداف تقريبًا بنسبة 90%.

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