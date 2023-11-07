شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصاً جراء فيضانات في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدة أجزاء من كينيا إلى مصرع ما لا يقل عن 15 شخصاً وتدمير منازل وممتلكات أخرى وفقاً لما ذكرته منظمة إنسانية في كينيا.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 15 ألف أسرة تأثرت بالفيضانات التي أدت أيضاً إلى نفوق أكثر من ألف رأس من الماشية وغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية الكينيون منذ سبتمبر من هطول أمطار غزيرة بين أكتوبر وديسمبر حيث تتسبب ظاهرة "النينو"، وهي ظاهرة مناخية، في ارتفاع درجة حرارة المياه في وسط وشرق المحيط الهادي.