مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى بتشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 14 شخصاً على الأقل حتفهم في حريق مبنى في تشيلي، حسبما ذكرت السلطات يوم الاثنين.

وقال بوريس تشامورو، عمدة مدينة كورونيل الساحلية في المحيط الهادئ، لمحطة تلفزيون سي إن إن تشيلي: "أكثر ما يؤلمنا هو أن هناك العديد من الأطفال بين القتلى".

وتوفي ستة قصر على الأقل في الحريق المدمر، الذي أثر على منزلين في منطقة لوس بيركوينيس السكنية. ووفقاً للتقارير، كان المتوفون يعيشون في أماكن مكتظة.

وقال موقع "كوبوراتيفا" الإخباري التشيلي إنه يعتقد أن الضحايا من ثلاث عائلات فنزويلية، وفقاً للتقارير الأولية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن طباخاً كان مسؤولاً على الأرجح عن الحريق.

وكثيراً ما تحدث مثل هذه الحرائق في التجمعات السكنية المبنية بشكل غير قانوني في تشيلي. وفي أوائل عام 2022، دمر ما لا يقل عن 100 منزل في حريق كبير في شمال البلاد. وترك أكثر من 400 شخص بلا مأوى في ذلك الوقت.