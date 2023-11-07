السعودية تؤجل القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة

160 طفلا يقتلون كل يوم في غزة أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن الناس في غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات،... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ السعودية وأميركا و"الإيجاد": التزام طرفي النزاع في السودان بتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيجاد،... جدة : جدة : دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ أبو الغيط يؤكد ضرورة عدم الاستهانة بتصريح "القنبلة النووية" أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة عدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح المتطرف لوزير التراث الإسرائيلي... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 400 مليون ريال تخطى مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين للحملة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل مصر لإيصال المساعدات إلى غزة إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي إلى 10328 شهيدًا.وأفادت وزارة الصحة... رام الله: الوكالات رام الله: الوكالات 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ الصحة العالمية: عمليات البتر في غزة تتم الآن بدون تخدير أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الجرحى في قطاع غزة يخضعون الآن لعمليات بتر للأطراف دون تخدير بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ

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