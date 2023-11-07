- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
160 طفلا يقتلون كل يوم في غزة
أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن الناس في غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات،...
السعودية وأميركا و"الإيجاد": التزام طرفي النزاع في السودان بتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية
أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيجاد،...
أبو الغيط يؤكد ضرورة عدم الاستهانة بتصريح "القنبلة النووية"
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة عدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح المتطرف لوزير التراث الإسرائيلي...
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 400 مليون ريال
تخطى مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين للحملة...
فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل مصر لإيصال المساعدات إلى غزة
إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة...
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي إلى 10328 شهيدًا.وأفادت وزارة الصحة...
الصحة العالمية: عمليات البتر في غزة تتم الآن بدون تخدير
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الجرحى في قطاع غزة يخضعون الآن لعمليات بتر للأطراف دون تخدير بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤجل القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.