قصف إسرائيل مكثف لمناطق بالجنوب اللبناني والجيش يغلق طريقا عاما لحماية المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة -

عرضت مناطق متفرقة بالقطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية لقصف إسرائيلي مكثف مما دفع الجيش اللبناني لإغلاق الطريق العام من النبطية إلى مرجعيون عند بلدة الخردلي بسبب شدة القصف وحماية للمدنيين من الاستهداف.

وفي المقابل، خرجت رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود المشتركة مع لبنان، وذلك في ظل التوتر والتصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته، مشددا على أن بلاده ترفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القسرية للفلسطينيين، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

وقال الخصاونة خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس اليوم الثلاثاء - إن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه "يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني"، رافضا الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضاً وإدانة واسعة من المجتمع الدولي.

وشدد على أن جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتداداً للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه يجب أن تنتهي الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاتها الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر.