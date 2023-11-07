وزير الدفاع اليمني يدين محاولة اغتيال رئيس الأركان

ياسر رشاد - القاهرة - أدان وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز.

هجوم

وأجرى الداعري اتصالا هاتفيا ببن عزيز للإطمئنان على سلامته إثر تعرضه للهجوم أثناء عودته إلى مارب.

وقال الداعري إن محاولة الاغتيال هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة للجيش اليمني وصلابته في وجه مليشيات الحوثي.

كما وجه وزير الدفاع بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات.