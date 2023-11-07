مخرجة إسرائيلية تدعم فلسطين: الحكومة الإسرائيلية لا تريد سوى الانتقام

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت المخرجة الإسرائيلية هدار موراج عن استيائها الشديد من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة إنها تشعر بأنها المعتدي والضحية في نفس الوقت.

وأضافت موراج، في حوار مع صحيفة البيان الإيطالية، أنها تشاهد كل مقاطع الفيديو التي تعرض ما يحدث في غزة، على الرغم من أنها تجد الأمر مؤلمًا للغاية.

المتطرفين الصهاينة

وأوضحت موراج أنها تشعر بالغضب من ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمتطرفين الصهاينة إلى الحكومة، قائلة إنهم "إرهابيون حقيقيون".

وأشارت موراج إلى تعاطفها مع الشعب الفلسطيني، مستشهدة بموقف جدتها التي وصلت إلى فلسطين بعد المحرقة، وعاشت في خيمة في وضع محفوف بالمخاطر للغاية، ثم أخذت إلى منزل رائع على الشاطئ.

وتابعت موراج أن جدتها رفضت البقاء في المنزل، لأنها رأت لوحات الفلسطينيين الذين تم طردهم منه.

وقالت موراج: "كيف أصبحنا ما ظلمنا الآخرين به؟"

وطرحت موراج سؤالا حول ما إذا كان الأمر الوحيد الذي ينبغي أن يثير اهتمام إسرائيل هو إطلاق سراح الرهائن، وضمان حصول الفلسطينيين على كل المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها.

وأضافت موراج أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد سوى الانتقام، قائلة: "إن الأمر جنوني، كل شيء متطرف للغاية".