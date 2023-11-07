اختلفا على تغيير العملة.. ضبط المتهم بقتل شاب في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، متهم بقتل شاب عُثر على جثمانه بطريق ترابي ما بين مدخل قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين وعزبة نصيف التابعة لنفس القرية وبه إصابات بالرأس.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة قلين بلاغًا من أهالي بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بعثورهم على جثة المدعو "أكرم. م. ح" 19 عامًا، ويقيم بنفس القرية، ملقاة على طريق ترابي ما بين مدخل القرية وعزبة نصيف المجاورة لقرية شباس عمير.

انتقل العقيد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين رفقة الرائد محمد عاطف، رئبس مباحث المركز إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن القتيل يرتدي كامل ملابسه، ووجود إصابات بالرأس دون معرفة المتسبب في حدوث الواقعة.

وبالعرض على اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ شكل فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية ضم الرائد محمد عاطف، رئيس مباحث مركز شرطة قلين لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تهميدًا لصدور قرار بشأنها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن وراء الواقعة المدعو "ع.ا"، 31 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بنفس عنوان الشاب المجني عليه قرية شباس عمير بسبب اختلافات بينهما على بعض المبالغ المالية الخاصة بتغيير عملة الدولار.

وتبين من جهود رجال البحث الجنائي أن المجني عليه اتفق مع المتهم سائق "توك توك"، علي توصيله إلي مدينة كفر الشيخ لتغير مبلغ عملة الدولار مقابل حصول السائق المتهم على نسبة وأثناء عودتهم في الطريق متجهان إلى قرية شباس عمير اختلفا علي النسبة فتعدي المتهم علي المجني عليه بضربات في رأسه أدت إلى وفاته.

وعندما وصولهما إلى مكان العثور على جثة المجني عليه بمدخل قرية شباس عمير الشرقي وبناحية عزبة نصيف القى المتهم جثة المجني عليه في الطريق الترابي وفر هاربًا.

القي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة قلين وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث والتحريات أقر بإرتكابه الواقعة وفق ماجاء في التحريات.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتصريح الجثة عقب الأنتهاء من عملية التشريح فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها حول الواقعة وسؤال المتهم.

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