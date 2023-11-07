9 مصابين في انقلاب سيارة نصف نقل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نصف نقل "چامبو"، كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل "جامبو" بمدخل مركز الفشن على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 9 طباخين بإصابات مختلفة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد وليد، 14 عامًا، ويوسف بدر، 17 عامًا، ومحمد سامي، 13 عامًا، وعصام نصر، 25 عامًا، وحسين حسين، 27 عامًا، ومحمد أحمد محمد، 25 عامًا، وسيد جيوشي، 35 عامًا، و عبد الرحمن فتحي، 23 عامًا، ويوسف شعبان، 20 عامًا، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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