ألمانيا تعلن إجلاء نحو 30 شخصًا من رعاياها من غزة عبر معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن أكثر من 30 شخصًا وعائلاتهم، غادورا قطاع غزة ممن يحملون الجنسية الألمانية عبر معبر رفح، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق ‏أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

‏وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تمكنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين، من مغادرة غزة يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي وقت سابق دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى اعتماد باريس على قطر في إيصال المساعدات.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة.

وحملت وزيرة الخارجية مجلس الأمن مسؤولية الأحداث في قطاع غزة مع عدم التصويت على قرار وقف إطلاق النار، وكانت فرنسا من الدول المصوتة لصالح قرار وقف إطلاق النار.