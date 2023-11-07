شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حمزاوى: أمريكا لا تمارس أى ضغوظ على إسرائيل لإيقاف حربها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحدث عن وقف إطلاق النار، بل تتحدث عن هدنة إنسانية مشروطة بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن الرهائن أو عدد منهم وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل لاستكمال إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية، وعمل هدنة إنسانية في القطاع.

وأوضح عمرو حمزاوى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا تمارس أى شكل من أشكال الضغوط على إسرائيل لكى توقف العمليات العسكرية الحالية، وتوقف آلة القتل وارتكاب جرائم الحرب والعقاب الجماعى.