النشرة: القبض على عدد من الأشخاص الذين عمدوا الى سرقة كمية من الزيت والزيتون في خراج حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" حاصبيا، بانه "تمكن نواطير بلدة حاصبيا بمؤازرة من شرطة البلدية من القبض على عدد من الأشخاص الذين عمدوا الى سرقة كمية من الزيت والزيتون من أملاك المواطنين في خراج بلدة حاصبيا، وقد تم تسليم السارقين والمضبوطات إلى البلدية على أن تتابع الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وإجراء المقتضى القانوني بحقهم".

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