وفاة النائب السابق بيار فريد سرحال

توفي النائب السابق بيار فريد سرحال. هذا، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 9 الجاري في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.

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