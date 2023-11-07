عباس إبراهيم بحث مع هوكشتاين التطورات وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة

التقى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في مكتبه في بيروت، مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وخلال اللقاء، تم عرض المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة.