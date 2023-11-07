"النشرة": تحليق مكثّف لطيران التجسس الإسرائيلي جنوبًا

حلّق طيران التجسس الإسرائيلي بشكل مكثف فوق العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وفق ما نقل مراسل النشرة في حاصبيا.

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