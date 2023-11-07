هوكشتاين التقى بوصعب: لضرورة إبعاد الحرب عن لبنان والحفاظ على الاستقرار والأمن

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الأخيرة على جنوب لبنان وانعكاسات ذلك على المنطقة.

وخلال اللقاء بينهما في مكتبه في المجلس النيابي، أكّد بوصعب أنّ "الحل يجب ان يبدأ بوقف سريع لإطلاق النار واحترام القوانين الدولية ووقف قتل المدنيين والأطفال".

من جهته، أكّد هوكشتاين "ضرورة إبعاد الحرب عن لبنان والحفاظ على الاستقرار والأمن".