"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت عن استهداف القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأنّ سلسلة انفجارات دوت بمحيط قاعدة الجيش الأميركي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا.