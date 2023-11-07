عمال ميناء برشلونة الإسباني يرفضون شحن وتفريغ العتاد العسكري في ظل حرب غزة

رفضت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة تحميل وتفريغ أي شحنات عسكرية في ظل الحرب في غزة وحثت على حماية السكان المدنيين في مناطق الصراع، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها نقابات النقل البلجيكية الأسبوع الماضي.

واوضح سكرتير النقابة جوزيب ماريا ديوب لـ"رويترز" إن "القرار الذي اتخذته النقابة أمس الاثنين رمزي في الغالب ويسعى إلى تشجيع الموانئ الإسبانية الأخرى على أن تحذو حذوها". والنقابة هي الوحيدة التي تمثل 1200 من عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة.

وذكر ديوب إن المنظمات التي تروج للسلام يمكن أن تساعد النقابة في معرفة الحاويات التي تحتوي على عتاد عسكري. وقال إنه مقتنع بوجود شحنات عسكرية من برشلونة لأنه "ميناء ينقل جميع أنواع البضائع".

واكدت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة إنها "تعارض جميع أنواع العنف أينما يكون، بما في ذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفة أن مقاطعتها تهدف إلى حماية المدنيين في أي مكان". وتابعت "لا يوجد سبب يبرر التضحية بالمدنيين".

وصدرت إسبانيا معدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار يورو (1.39 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة الشحنات إلى إسرائيل تسعة ملايين يورو، وفقا لأحدث البيانات الرسمية المتاحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية عن مصادر حكومية قولها الأسبوع الماضي إن "إسبانيا لا تخطط لتصدير أي معدات عسكرية فتاكة لاستخدامها في الصراع بين إسرائيل وحماس".