اشارت النائبة في مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب الى انه "عار على زملاء لي أن يحاولي إسكاتي بدلا من إنقاذ حياة المدنيين في غزة"، ولفتت الى ان "العديد من أعضاء الكونغرس أظهروا لي أن حياة الفلسطينيين ببساطة لا تهمهم".
وذكرت طليب في تصريح لها، بان "أغلبية الأميركيين يدعمون وقف إطلاق النار لكن الكونغرس لا يستمع إلى أصواتهم، وكل يوم يمضي من دون وقف إطلاق النار يجلب الموت والمعاناة للمدنيين في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر النائبة الاميركية رشيدة طليب: العديد من أعضاء الكونغرس أظهروا لي أن حياة الفلسطينيين ببساطة لا تهمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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