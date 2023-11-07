عائلات أسرى أميركيين في قطاع غزة: بايدن أظهر مرارًا أنّه لا يولي أهمية لمصلحة الأميركيين الأسرى

اعتبرت عائلات أسرى أميركيين في قطاع غزة، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أظهر مرارًا أنّه لا يولي أهمية لمصلحة الأميركيين الأسرى.
ولفتت في تصريح من مجلس النواب الأميركي، إلى "أننا لا نرى أي استراتيجية لدى إدارة بايدن للعمل على الإفراج عن الأسرى الأميركيين في غزة".
بدوره، ذكر رئيس مجلس النواب الأميركي "أننا نعمل مع إدارة بايدن من أجل الإفراج عن الأسرى الأميركيين في غزة"، موضحًا أنّه أجرى نقاشات إيجابية مع عائلات الأسرى.
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