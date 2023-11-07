غانتس: "حماس" لن تحكم غزة بعد الحرب والقطاع لن يمثل أي خطر علينا بعدها

ادّى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، أنّ حركة "حماس" الفلسطينية "لن تحكم غزة بعد الحرب والقطاع لن يمثل أي خطر علينا بعدها"، زاعمًا أنّ "حماس ليس لديها الحق في الوجود ونحن نقوم باستهداف قيادييها أينما وجدوا".

ولفت في مؤتمر صحفي إلى "اننا نعمل كل ما بوسعنا لإعادة الأسرى، وسيكون هناك وقت للتظاهر والتحقيقات أما الآن فهو وقت الحرب وسننتصر".