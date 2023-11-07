نشرت كتائب "القسام" فيديو يتضمّن تفاصيل معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي بعد شهر على بدايتها، حيث تضمن التخطيط للمعركة وتنفيذها.

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب "القسام" نشرت فيديو يتضمّن تفاصيل معركة "طوفان الأقصى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.