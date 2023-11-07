الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا حول تماسك المجتمع في بريطانيا بسبب الحرب في غزة

ستعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا للاستجابة لتأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين على تماسك المجتمع في بريطانيا اليوم وسط مخاوف لدى الوزراء بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المقرر تنظيمها في بداية الأسبوع تزامنا مع يوم الهدنة.
واوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك "سيرأس نائب رئيس الوزراء اجتماع كوبرا (اجتماع الاستجابة الطارئة) لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة".
وأضاف "سوف يبحث مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الهجوم الإرهابي على بريطانيا محليا وكيف يمكننا معالجة بعض الأهمية المتعلقة بتماسك المجتمع على وجه الخصوص".
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