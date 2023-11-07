خارجية أميركا: ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وآخرين مؤهلين لمغادرة غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنّ واشنطن ساعدت "أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وآخرين مؤهلين لمغادرة غزة". من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنّه غادر "أكثر من 30 شخصًا وعائلاتهم قطاع غزة ممن يحملون الجنسية الألمانية عبر معبر رفح".

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