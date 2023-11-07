شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 شخصاً حرقاً بحي لمهاجرين غير شرعيين في تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياجو- رويترز

قالت السلطات المحلية في تشيلي: إن 14 شخصاً، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم في حريق اندلع مساء الاثنين، في حي يقطنه مهاجرون غير شرعيين في مدينة كورونيل بجنوب تشيلي.

وأكد هوجو كويفاس المدعي العام في كورونيل، أن القتلى مهاجرون فنزويليون غير شرعيين على ما يبدو. وكتب على منصة «إكس»: «هذه معلومات نتحقق منها لتأكيدها». ويجري العمل على البلاغات لتحديد سبب الحريق الذي نجم بحسب المعلومات الأولية عن موقد يدوي الصنع في منزل لا يوجد به سوى مدخل واحد.

وخلال فعالية عن الدستور الجديد المقترح للبلاد في سانتياجو، الاثنين، عبر الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش عن أسفه حيال اندلاع الحريق، قائلاً: «من الجيد أن نسأل أنفسنا، في خطاباتنا وفي أفعالنا، كيف نعامل هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا».

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها على منصة «إكس»: إن الحكومة رتبت لسفر وفد رسمي إلى كورونيل للتحقيق في سبب الحريق وتجهيز المساعدة اللازمة.