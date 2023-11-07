محلل سياسي: استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تحول دون إطلاق سراح المحتجَزين أو تسليمهم لطرف آخر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تحول دون إطلاق سراح المتجزين أو تسليمهم لأي طرف.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن تصريح حركة حماس بأنه لا إطلاق لسراح الرهائن هو أمر طبيعي، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأوضح أن عملية تبادل الأسرى أو إطلاق سراح المحتجزين والرهائن يجب أن تتم في ظروف أخرى تغاير تلك الظروف الراهنة.