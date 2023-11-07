مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: مخزون الوقود في مستشفى القدس بغزة يكفى لـ 36 ساعة فقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة يكفي لمدة 36 ساعة فقط.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن مستشفى القدس يعاني من نقص المستلزمات الطبية والعلاجية لعلاج المرضى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة نفاذ الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، من أجل أن يستمر الطاقم الطبي في أداء مهنته.