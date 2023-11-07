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أستاذ في العلاقات الدولية: باستثناء المجازر الإنسانية.. إسرائيل رغم الدعم الأمريكي لم تحقق نتائج استراتيجية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات الدكتور “حسن المومني”، أن تل أبيب لم تحقق أي نتائج استراتيجية على الأرض باستثناء المجازر التي ارتكبتها بحق المدنيين.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أنه بالرغم من التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي إلا أنه فشل أن يخضع مقاتلي المقاومة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يتأخر، لكنه لم يجدي نفعا مع القوات الإسرائيلية التي تتكبد الخسائرة الفادحة في قطاع غزة، دون أن تظهر ذلك للعلن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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