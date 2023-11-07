أستاذ في الفلسفة السياسية: بدأنا نسمع صوتا غربيا مختلفا خلال الأيام الماضية عن التبني الكامل لوجهة النظر الإسرائيلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور “رامي العلي”، أن الموقف الغربي تجاه حرب غزة بدأ يتغير ويدعم وجهة النظر الفلسطينية والعربية، بشكل مختلف عما كان عليه في الوقت السابق.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أنه في الآونة الأخيرة بدأت تعلو أصوات مختلفة تماما عن التبنى الكامل لوجهة النظر الإسرائيلية.

وأوضح أن الذي مارسته الدول العربية على المجتمع الدولي شكل عاملا مهما لتغيير التوجهات الخارجية في السياسية الغربية.