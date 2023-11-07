رئيس الإمارات يؤكد أهمية دور القيادات الدينية في ترسيخ الوعي تجاه حماية الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية دور القيادات الدينية في ترسيخ الوعي والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لدى الشعوب في العالم تجاه حماية كوكب الأرض وذلك لما يحظون به من تأثير في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بالمشاركين في أعمال "القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ "التي اُختتمت في أبوظبي، ونظمتها مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع رئاسة "COP28" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التسامح والتعايش الإماراتية، حيث أشاد الشيخ محمد بن زايد بوثيقة "ملتقى الضمير: توحيد الجهود من أجل نهضة كوكب الأرض، بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28" التي وقعها المشاركون في القمة وتسلمتها رئاسة "كوب 28"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن الوثيقة تمثل رسالة عالمية مهمة للدعوة إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود الدولية في مجال العمل المناخي من أجل مستقبل أفضل للبشرية.