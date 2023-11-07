شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": دعم مصر لغزة لا يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه لا مجال للمزايدة على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذى يثبت يوما بعد يوما أنه المساند والداعم الأول للأشقاء فى غزة، موضحا أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية والذي يتخطى الـ5 آلاف طن ويضاعف بكثير حجم ما قدمته الدول الآخرى مجتمعة، ليس وحده الدليل على ذلك فمصر هي الدولة الوحيدة مع الأردن التي تحافظ على عدم تصفية القضية الفلسطينية برفضهم تهجير أهل غزة من أراضيهم.

وأضاف خليل فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن دور مصر قوي وفعال، ويتجسد ذلك في أن معظم الدول الغربية التي شاركت في قمة القاهرة للسلام تراجعت عن رأيها، معتبرا أن ذلك يعكس دعم مصر لغزة والذى لا ينحسر فقط في المساعدات بل هي جزء من أشكال الدعم المتنوعة للأشقاء، فهي تتعامل دبلوماسيا بحرفية عالية للغاية وتغير من وجهة النظر العالمية الذي وقف صامتا، ما يجعلها تحافظ على القضية في ظل ما تمتلكه من تاريخ وتقييم وتقدير عالمي شاء من شاء وأبى من أبى.

وأوضح "خليل" أن مصر منذ 1948 خلف القضية الفلسطينية، والتي تعيش في وجدانها وأذهانها فدعمها لا يتوقف وهو واقع وفعل على مر التاريخ، مشيدا بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة في إدخال المساعدات والذين يبذلون الدور الأعظم والأكبر وحرص الشباب المرابط على التواجد في معبر رفح له أكثر من شهر لدعم وإنقاذ ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.