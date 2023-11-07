شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: إسرائيل تسعى لجعل أى حل لقضية فلسطين فى المستقبل أمر شبه مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد شهر كامل من القصف والعدوان، يمكن أن نتحدث عن أن الجانب الإسرائيلي بهذا الكم من التسليح، يريد تقويض القضية الفلسطينيةـ وأن يجعل أي حل للقضية في المستقبل أمر شبه مستحيل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كل الأطراف الإسرائيلية والأمريكية، لا تتحدث عن وقف لإطلاق النار، وهناك تزييف للحقيقة، لأن وقف إطلاق النار يعني حماية مدنيين ويفتح الباب للحوار بحيث لا يتجدد ما حدث مرة أخرى".

وذكر: "الولايات المتحدة من اللحظة الأولى، تبدو وأنها تتماهى مع الأهداف الإسرائيلية بشكل كامل، وتدعم إسرائيل بالسلاح بصورة واضحة وصريحة وكل أنواع القذائف التي تم استخدامها ضد الفلسطينيين هي من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "هناك مخازن كثيرة للغاية بأحجام هائلة وتحوى من الذخائر أحدث ما تنتجه مصانع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية هذه الحرب صدر قرار من جو بايدن بفتح هذه المخازن أمام الجيش الإسرائيلي، لكي يستخدم منها ما شاء من النوع والكم والعدد".

وقال: "حجم المستشارين الأمريكيين الموجودين في إسرائيل منذ بداية الحرب يكشف عن وجود الولايات المتحدة بقوة في تلك الحرب".

وأضاف: "المشهد معقد ومركب والأفق ضبابية وإسرائيل تضع لنفسها أهدافا غير حقيقية، فالأهداف المعلنة هو القضاء على حماس، فلا يوجد جيش في العالم يمكنه القضاء على فصائل مسلحة تقاوم، ولديها الكثير من الدوافع لترفع السلاح وتقاتل، وفلسطين الشعب الوحيد في العالم المحتل أراضيه وأغلقت أمامه أبواب السياسة".