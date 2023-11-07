اعلنت كتائب القسام أنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب الكبرى، رداً على المجازر بحق المدنيين. وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في تل ابيب ومحيطها وفي أسدود.

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: أطلقنا رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب الكبرى رداً على المجازر بحق المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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