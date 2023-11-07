أعلنت كتائب "القسام"، أنها تدك القوات الإسرائيلية المتوغّلة في محوري شمال غرب، وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون. كما أفادت عن قصف "تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين". وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ صواريخ اطلقت من غزة تجاه تل أبيب بالتزامن مع خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" قصفت تل أبيب تزامنًا مع خطاب غالانت وأعلنت دكّ القوات المتوغّلة بمدينة غزة بقذائف الهاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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